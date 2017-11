58-Jährige attackiert Polizisten mit Besen

Mit erheblichem Konflikt- und Aggressionspotenzial mussten sich die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt am Wochenende auseinandersetzen. Die Beamten mussten gewissermaßen im Stundentakt zu Schlägereien und Handgreiflichkeiten ausrücken. Mehrfach waren die Beteiligten durch Alkoholgenuss enthemmt und attackierten auch die Polizeibeamten.

Die Bilanz der Aggressionsdelikte im Einzelnen: Bereits am Samstagmorgen, um 6.30 Uhr musste die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt zu einer Schlägerei ausrücken. Auf der Kettenbrücke waren zwei Männer in Streit geraten. Ein 27-Jähriger hatte auf einen anderen eingeschlagen. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen, der Täter wird angezeigt.



Ein Ehestreit eskalierte

Ein Familienstreit war am Samstag gegen 15.30 Uhr in der Moosstraße eskaliert. In Anwesenheit einer hinzugerufenen Polizeistreife schlug eine 58-Jährige auf ihren Ehemann ein. Als die Polizeibeamten dazwischen gingen, wurden auch diese angegriffen. Die außer Rand und Band geratene Frau attackierte sie mit einem Besen, einer der Beamten wurde sogar am Kopf getroffen. Die Frau wurde überwältigt und in ein Krankenhaus eingewiesen, da sie psychisch auffällig war. Die angegriffenen Beamten wurden glücklicherweise nur leicht verletzt, in ärztliche Behandlung musste sich keiner begeben.



Zoff am Schillerplatz

Zu einer weiteren Auseinandersetzung gegen 17.30 Uhr wurde dann die Polizei am Schillerplatz gerufen. Hier stritten sich insgesamt acht Personen, wobei es offenbar zu gegenseitigen Körperverletzungen gekommen war. Dazu sind weitere Ermittlungen erforderlich, da einige der Beteiligten angetrunken waren.

Gegen 4 Uhr am Sonntag wurde die Polizei zu einer Körperverletzung in der Promenadestraße geschickt. Hier schlug ein 22-jähriger Bamberger auf zwei Frauen ein. Grund hierfür war wohl ein nichtiger Streit um ein Taxi.

Kaum eine halbe Stunde später kam es am Maxplatz zu einer weiteren Auseinandersetzung: Vier Unbekannte griffen dabei aus unbekanntem Grund zwei junge Männer an. Durch Schläge und Tritte wurden die beiden Angegriffenen leicht verletzt, in ärztliche Behandlung wollten sie sich jedoch nicht begeben.

Einer weiteren Attacke mussten sich Polizeibeamte am Sonntag gegen 4 Uhr im Bereich der Promenadestraße erwehren.

Ein 25-jähriger war beim Urinieren gegen eine Hauswand von einer Streife beobachtet worden. Zudem beleidigte er mit einem ausgestreckten Mittelfinger noch drei vorbeilaufende junge Frauen. Als die Beamten die Person zur Rede stellten und den Sachverhalt klären wollten, mischte sich dann eine bis dahin unbeteiligte Begleiterin des davor auffällig gewordenen Mannes ein. Sie stürmte auf die Polizisten zu und schlug auf einen der Beamten ein. Bei ihrer Festnahme schlug und trat sie um sich. Zudem wurden die Beamten beleidigt. Sowohl der Mann als auch die Frau mussten zur Ausnüchterung den Vormittag in Haftzellen verbringen, beide waren erheblich angetrunken.Die drei von dem Mann beleidigten Frauen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0951/9129-210 in Verbindung zu setzen.