5600 Euro für tolle Ideen

Ideen mit innovativem Charakter



Noch bis zum 5. Dezember können Projektideen für Kleinprojekte bei der Leader-Aktionsgruppe (LAG) Haßberge eingereicht werden. Von den fristgerecht eingegangenen Projektideen werden vier ausgewählt, die eine finanzielle Unterstützung erhalten.Der Wettbewerb findet im Rahmen des Leader-Projektes "Unterstützung Bürgerengagement" statt. Die Auswahl der geförderten Projekte und die Festlegung deren Rangfolge erfolgt anhand von Checklisten.Die Unterstützungsbeiträge sind gestaffelt in 2500, 1500, 1000 und 600 Euro - insgesamt können 5600 Euro vergeben werden, wie das Landratsamt mitteilte.Bewerben um die finanzielle Unterstützung können sich neben Privatpersonen auch juristische Personen, zum Beispiel Vereine. Bis zur genannten Frist muss eine formlose, schriftliche Anfrage an die LAG Haßberge gerichtet werden, mit einer rund halbseitigen Beschreibung des Vorhabens, den voraussichtlichen Kosten und den Kontaktdaten des Antragstellers.Zu beachten ist, dass das Projekt erst nach Förderzusage begonnen werden darf. Die Projektideen müssen einen innovativen Charakter und einen Bezug zum Entwicklungsziel Demografie der lokalen Entwicklungsstrategie haben.Zum Entwicklungsziel Demografie zählen insbesondere die Handlungsziele Mobilitätssicherung, Barrierefreiheit sowie Schaffung dezentraler Gesundheits-, Versorgungs- und Freizeitangebote sowie die Stärkung bürgerschaftlichen Engagements und integrativer Maßnahmen. Beispielsweise können die Anschaffung von Unterrichtsmaterialien, Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit, ehrenamtliche Tätigkeiten, Veranstaltungen und die Errichtung von Freizeiteinrichtungen gefördert werden.Weitere Informationen und Unterlagen zum Leader-Projekt "Unterstützung Bürgerengagement" finden Interessierte auf der Homepage der LAG Haßberge ( www.leader-hassberge.de ) unter "Aktuelles". Sie können sich auch direkt an das LAG-Management wenden, das sie berät (Kontaktdaten: Landratsamt Haßberge, LAG Haßberge e.V., Am Herrenhof 1 in 97437 Haßfurt, Telefonnummer 09521/27650, E-Mail: kreisentwicklung@hassberge.de).