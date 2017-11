54-Jähriger fährt mit Unterzucker

Am Donnerstagabend hat eine aufmerksame Autofahrerin ein vor ihr in Schlangenlinien fahrendes Fahrzeug gemeldet, das zudem auch langsam fuhr und auf die Gegenfahrbahn kam. Als Beamte der Polizeiinspektion Forchheim den 54-Jährigen in der Äußeren Nürnberger Straße kontrollierten, machte er einen abwesenden, verwirrten Eindruck. Der verständigte Notarzt stellte einen deutlichen Unterzuckerwert fest. Die Polizeiinspektion Forchheim sucht nun nach weiteren Zeugen, denen die Fahrweise des 54-Jährigen auffiel. pol