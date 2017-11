54-Jährige aus Baunach vermisst

Seit sie am Samstagnachmittag aus dem Haus im Stadtgebiet ging, fehlt von der 54-jährigen Christine van Fossen jede Spur. Die Polizei Bamberg-Land bittet die Bevölkerung um Mithilfe, nachdem alle Suchmaßnahmen bislang keinen Erfolg brachten.

Am Samstag verließ Christine van Fossen in der Zeit von 10 Uhr bis 14 Uhr ihr Haus in der Burkardsleite mit unbekanntem Ziel. Da sie bis zum Abend nicht zurück war und persönliche Gegenstände zurückgelassen hatte, verständigten Angehörige die Polizei.



Mit Hunden und Hubschrauber

Eine groß angelegte Suchaktion der Polizei Bamberg mit Unterstützung der Feuerwehr Baunach und von zwölf Hunden der Rettungshundestaffel des Roten Kreuzes brachte keine Hinweise auf den Aufenthaltsort der Frau. Auch brachte der Einsatz eines Polizeihubschraubers am Sonntagmorgen keinen Erfolg.

Die vermisste Frau ist 163 Zentimeter groß und hat eine normale Statur. Ihre grau-blonden Haare sind an einer Seite etwas kürzer geschnitten, und sie trägt vermutlich einen grauen Jogginganzug.

Die Polizei Bamberg-Land bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise auf die Vermisste nehmen die Beamten unter Telefon 0951/91290 entgegen. pol