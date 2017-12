54-Jähriger aus Rhön-Grabfeld betrog Jobcenter um 16 200 Euro

Mal sollte das Konto der pflegebedürftigen Mutter gehören, dann wieder "wirtschaftlich" das des Angeklagten sein. Es war nicht der einzige Widerspruch, in den sich der 54-Jährige aus dem Rhön-Grabfeld in mehreren aktenkundigen Verfahren verstrickt hat.

Vor der Berufungskammer des Landgerichts Schweinfurt ging es für ihn jetzt um den Vorwurf des fünffachen Betruges zu Lasten des Jobcenters. In den Jahren 2010 und 2012 hatte er laut einem Urteil des Amtsgerichts Bad Neustadt vom Mai letzten Jahres fünfmal Hartz-IV-Leistungen beantragt und erhalten, obwohl sie ihm nicht zustanden. Er habe nämlich bei der Antragstellung verschwiegen, dass er über ein Schuldanerkenntnis seiner Mutter über 25 000 Euro verfügt. Insgesamt habe ihm die Behörde knapp 16 200 Euro an Arbeitslosengeld II ausgezahlt, die ihm nicht zugestanden hätten.



"Kein Anspruch auf Leistung"

Zum Wert dieses Schuldanerkenntnisses hatten Gericht und Staatsanwalt auf der einen und der Angeklagte auf der anderen Seite recht unterschiedliche Auffassungen. Warum er dieses bei der Antragstellung nicht als verwertbares Vermögen angegeben habe, fragte der Vorsitzende, schließlich sei dies doch "ein Anspruch von erheblichem Wert". "Aber nicht in Form von Bargeld", erwiderte der Angeklagte. "Das spielt aber keine Rolle", so der Kammervorsitzende, "der Anspruch war realisierbar, dann liegt keine Bedürftigkeit vor und es besteht kein Anspruch auf Leistung."



Eigenes Konto erst für Hartz IV

Der Mann hatte seine Mutter nach einer schweren Erkrankung ab Januar 2007 zu Hause gepflegt. Bis 2010 habe er auch noch im Homeoffice gearbeitet und Einkünfte bezogen. Danach widmete er sich ausschließlich der Pflege. Ab diesem Zeitpunkt habe er auch ein eigenes Konto eröffnet, weil dies für den Bezug der Hartz-IV-Leistung verlangt worden sei. Vorher seien seine Einzahlungen und Überweisungen über eines der drei Konten der Mutter gelaufen. Mal bezeichnete er es als "Mein wirtschaftliches Eigentum", dann wieder sagte er, ausschließlich seine Mutter habe über alle ihre Konten alleine verfügt.

Weil er dem Jobcenter das geldwerte Schuldanerkenntnis im Wert von 25 000 Euro verschwiegen und so von 2010 bis 2012 zu Unrecht 16 200 Euro Hartz IV kassiert hatte, hatte ihn das Amtsgericht zu 14 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Dagegen ging der 54-Jährige in Berufung, mit dem Ziel eines Freispruches, so sein Verteidiger. Ohne Geständnis könnte das Urteil - bei dieser Sachlage - auch härter ausfallen, so der Vorsitzende. Genau mit dieser Zielrichtung hatte nämlich auch die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt. Der Vorsitzende Richter regte eine Rücknahme der Berufung an.

Nach kurzer Beratung ging der 54-Jährige auf den Vorschlag ein, und auch der Anklagevertreter nahm sein Rechtsmittel zurück. Damit ist das Ersturteil rechtskräftig. fan