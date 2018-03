53:57 erhält der DJK Brose die Chance aufs Weiterkommen

Die U18-Basketballerinnen der DJK Brose Bamberg sind mit einer knappen Niederlage in die Play-offs der Mädchen-Bundesliga (WNBL) gestartet. Die Mannschaft von Trainer Ulf Schabacker verlor das Achtelfinal-Hinspiel bei der SG Royals Südwest knapp mit 53:57 (29:24). Das Rückspiel steigt am Sonntag (15 Uhr) in der Gereuther Baskidhall.

Krankheits- und verletzungsbedingte Ausfälle sowie die Terminüberschneidung mit dem Zweitligateam (67:62 gegen Keltern II) sorgten dafür, dass die junge Mannschaft nur zu acht und ohne Julia Förner, Magdalena Landwehr und Alina Hering in den Westen fahren konnte. Nach zehn Minuten lag der Gast knapp mit 10:14 zurück. Die Bambergerinnen blieben fokussiert und übernahmen das Kommando. Vor allem Jana Barth und Nina Kühhorn hielten die DJK Brose im Spiel. Bis zur Pause war eine 29:24-Führung herausgearbeitet.

Beide Teams lieferten sich einen offenen Schlagabtausch und schenkten sich nichts. Die Bamberger Führung egalisierten die Saarländerinnen mit Nele Trommer und Anne Simon an der Spitze. Mit einem 10:0-Lauf setzten sie die DJK Brose unter Druck. Mit nur noch einem Punkt Vorsprung ging es in den finalen Spielabschnitt, in dem offensiv bei Bamberg nicht mehr viel ging. Mit ihrem Kampfgeist hielten die Bamberger Mädchen die Niederlage in Grenzen. Mit dem 53:57 hat sich die DJK Brose eine gute Ausgangslage erhalten. Gewinnt sie ihr Heimspiel mit mehr als vier Punkten Unterschied, hat sie sich für das Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft qualifiziert. la

DJK Brose Bamberg: Kühhorn (12), Barth (12), Edelmann (9/1 Dreier), Hartmann (8), Volk (7), Spiegel (3), Hofmann (2), Hübschmann