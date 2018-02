51-Jähriger im Raum Pressig vermisst

Seit Dienstagvormittag wird ein 51-jähriger Mann aus Pressig vermisst. Er dürfte mit seinem Pkw der Marke Skoda Octavia, grau/silber, Kennzeichen KC-PM 95 unterwegs sein. Die Polizei Ludwigsstadt bittet um die Mithilfe der Bevölkerung.

Der 51-Jährige verließ vorgestern Morgen sein Wohnhaus in Pressig. Seitdem fehlt jede Spur von ihm. Angehörige verständigten am Mittwochmorgen die Polizei. Erste Suchmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, erbrachten keine Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mannes.



Wer kann Hinweise geben?

Der Vermisste ist etwa 180 cm groß und von schlanker Statur. Er hat braune in die Stirn gekämmte Haare und trägt eine schwarze Brille. Eventuell ist er mit einer blauen Jeans und einer dunkelbraunen Steppjacke, sowie schwarzen halbhohen Schuhen bekleidet. Hinweise nehmen die Polizeibeamten unter Tel. 09263/97502-0 entgegen. pol