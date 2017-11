51-Jährige bei Auffahrunfall verletzt

Eine Frau ist bei einem Auffahrunfall am Dienstagnachmittag in Walkersbrunn verletzt worden. Eine 51-jährige Mercedes-Fahrerin wollte in der Ortsdurchfahrt von Walkersbrunn in einer Rechtskurve nach links in ein Grundstück abbiegen und musste verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 21-jähriger Audi-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die ältere Fahrzeugführerin leicht und wurde vorsorglich mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus Forchheim gebracht. Der Verursacher blieb unverletzt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 15 000 Euro beziffert.