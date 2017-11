5000 Euro Schaden bei einem Auffahrunfall

Zu einem Verkehrsunfall mit beträchtlichem Sachschaden kam es am Mittwoch gegen 14.20 Uhr bei Gleusdorf. Eine Mercedes-Fahrerin wollte, aus Richtung Ebern kommend, von einer Kreisstraße zur anderen nach rechts in Richtung Gleusdorf einbiegen; sie hielt vor der Einmündung an. Ein nachfolgender BMW-Fahrer erkannte das zu spät und fuhr mit seinem Auto auf den Mercedes-Kleinbus auf. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtsachschaden beträgt 5000 Euro. Ein Wagen hat nur noch Schrottwert.