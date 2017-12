500 Jahre Reformation: Gedanken auf dem Weg zur Ökumene

A m 31. Oktober ist der 500. Jahrestag der Reformation.

Für evangelische Christinnen und Christen ein Grund zum Feiern. Und auch die katholischen Geschwister sind zu den Feierlichkeiten eingeladen. Denn wir feiern nicht 500 Jahre Kirchenspaltung infolge der

Reformation.

Nein, wir feiern zuallererst die Wiederentdeckung des Evangeliums von Jesus Christus durch Martin Luther. Wir feiern nicht Martin Luther, sondern Christus. Der Wittenberger Reformator selber hat uns ja schon 1522 - fünf Jahre nach dem Thesenanschlag - eine sehr deutliche Anleitung gegeben, wer oder was beim Reformationsgedenken nicht gefeiert werden soll: Er selbst.

Originalton Luther: " Ich bitte, man wollt meines Namens geschweigen und sich nicht lutherisch, sondern Christen heißen." Das ist keine falsche Bescheidenheit. Im Gegenteil. Es geht ihm einzig und allein um eine Rückbesinnung auf den Ursprung unseres gemeinsamen Glaubens: Jesus Christus.

Ganz so - wie es nach dem biblischen Spruch für den Reformationstag - Jahr für Jahr neu in unseren Kirchen gepredigt wird: Einen andern Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. (1. Brief des Paulus an die Korinther, Kap.3, Vers 11).

Die bahnbrechenden Leistungen und Erkenntnisse Luthers gehören in diesen biblischen Zusammenhang. Zum Beispiel die Übersetzung der Heiligen Schrift in die Muttersprache. Oder die Entdeckung der "Freiheit eines Christenmenschen", der "Gnade ohne Verdienste" und des "Priestertums aller Getauften".

Unsere Region ist Teil dieser lebendigen Erinnerungskultur. Luther hielt sich sechs Monate während des Augsburger Reichstages 1530 auf der Veste Coburg auf. Er trieb dort seine Bibelübersetzung voran. Prägte im berühmten "Sendbrief vom Dolmetschen" den Ausspruch, man müsse beim Übersetzen "die Mutter im Hause / die Kinder auf der Gasse / den gemeinen Mann auf dem Markt fragen / und den selbigen auf das Maul sehen / wie sie reden / und danach dolmetschen / so verstehen sie es denn / und merken / das man Deutsch mit ihnen redet".

Für eine Kirche 500 Jahre nach Reformationsbeginn bleibt es eine ständige Aufgabe, das Evangelium in die gegenwärtige Sprache der Menschen hinein zu "dolmetschen", den Leuten dabei "auf das Maul zu sehen, ohne ihnen "nach dem Maul zu reden". Dann wird das Evangelium in den Herzen ankommen.

Ich meine, dass es im Glauben an unseren gemeinsamen Herrn Jesus Christus ein glaubwürdiges Zeichen der Konfessionen ist, wenn sie dabei das Verbindende stärken. Wenn wir also nicht immer befürchten, vom andern über den Tisch gezogen zu werden, sondern den Tisch füreinander decken. So suchen wir die sichtbare Einheit. So leben wir aus der Kraft des Evangeliums. Und so geben wir Zeugnis für Gottes Gnade. Das ist dann auch heute, meine ich, im besten Sinne lutherisch.



(Martin Popp-Posekardt ist Pfarrer in der evangelischen Kirchengemeinde Maroldsweisach.)