500 Euro teueres Mountainbike geklaut

Ein blaues Mountainbike der Marke "Specialized" hat ein Unbekannter in der Nacht auf Freitag, 19. Januar, aus einem Fahrradständer des Schulzentrums am Tricastiner Platz in Haßfurt gestohlen, wie die Polizei in Haßfurt berichtet. Das Rad hat einen Wert von rund 500 Euro. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/9270 entgegen.