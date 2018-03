500 Eier und Freude auf den Frühling

Zum 29. Mal wurde am Wochenende dem Brunnen im Stadtteil Neu- und Neershof die Osterkrone aufgesetzt. Diese besteht aus etwa 500 bunten Eiern. Wie der.Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereines Neu- und Neershof, Werner Wollandt, in seiner Ansprache sagte, vereinen sich in dem Brauchtum, Eier als Lebenszeichen zu verwenden, sowohl heidnische als auch christliche Bräuche. Er wies aber auch auf die Bedeutung der Eier als Zahlungsmittel und Liebesgabe hin. "Früher wurden sogar Eier in die Gräber gelegt, weil das Ei wie ein verschlossenes Grab ist und doch Leben enthält. So kann man auch die Auferstehung Christi verdeutlichen", betonte Wollandt.

Über das Osterwasser, das Osterlicht das Osterbrot und die Osterbäume kam er schließlich auf das Brauchtum, einen Osterbrunnen zu schmücken. Diese seien im Fränkischen in der ländlichen Gegend verbreitet. Dieser Brauch habe in den letzten Jahren auch in den Städten Einzug gehalten.

Der Männergesangsverein "Eintracht" aus Neu- und Neershof bereicherte mit seinen Liedern die Osterbrunnenfeier und auch die Sonne leuchtete wärmend auf Jung und Alt herab. Im Anschluss kamen die Gäste zu einer Feier mit Kaffeetrinken im Mehrzweckhaus des östlichsten Coburger Stadtteils zusammen. em