50 Jahre Mitgliedschaft bei den Vereinigten Raiffeisenbanken

Ein halbes Jahrhundert Mitgliedschaft bei den Vereinigten Raiffeisenbanken nannte Vorstandsvorsitzender Rainer Lang ein auf "Vertrauen basierendes Jubiläum." 50 Jahre erfolgreiche Geschäftsbeziehungen zu 73 Mitgliedern stünden für Beständigkeit und Vertrauen.

Bis zurück ins Jahr 1887 reichten die Wurzeln der Vereinigten Raiffeisenbanken in der Tradition von Darlehenskassen-Vereinen und Raiffeisenkassen. Bis heute liege die Förderung von Mitgliedern und Kunden und Region im Fokus der Bank. Die genossenschaftliche Idee "Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele", überzeuge heute mehr denn je Menschen aller Altersgruppen. So gehörten rund 45 000 Kunden und davon bereits über 23 000 Mitglieder der Bank an.

Mit ihrer Mitgliedschaft würden Kunden zu Teilhabern der Vereinigten Raiffeisenbanken. Sie seien an Entscheidungsprozessen beteiligt und profitierten vom VRMitgliederBonus. An 17 Standorten stünden Kundennähe, individuelle Beratung und punktgenaue Finanzlösungen immer im Mittelpunkt.

Traditionell in der Geschichte der Vereinigten Raiffeisenbanken wurden die 50jährigen Mitgliedschaften im Rahmen eines offiziellen Festabends begangen. Die Ehrenurkunden mit goldener Anstecknadel übergaben Vorstandsvorsitzender Wolfgang Holler und Vorstand Rainer Lang. "Für unsere treuen Mitglieder nehmen wir uns gerne persönlich Zeit", so Rainer Lang. "Sie unterstützen die Bank schon sehr lange. Dafür wollen wir uns bedanken."