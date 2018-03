50 Jahre mit Musik und Fleiß

von unserem Mitarbeiter Werner Reissaus



Buch am Sand — Die beiden landwirtschaftlichen Betriebe von Hans Wölfel und seiner Ehefrau Elfriede lagen in Berndorf und Buch am Sand knapp zehn Kilometer voneinander entfernt und doch fanden sie vor 50 Jahren zusammen. Vor Kurzem feierte das Jubelpaar mit seinen zwei Söhnen und der Tochter Goldhochzeit. Vor 50 Jahren verlief die Hochzeit aber ganz anders: Da wurde die gute Stube im elterlichen Bauernhaus in Buch am Sand ausgeräumt und knapp 80 Menschen feierten auf engstem Raum. Daneben wurde in der Küche kräftig gekocht, es gab Gänsebraten.

Auf dem "Schülerball" - so nannte sich damals der Tanz der Landwirtschaftsschüler - lernten sich Hans und Elfriede Wölfel kennen, der immer im heutigen Hotel Ertl stattfand. Hans Wölfel hat sich "seine" Elfriede zum Tanzen ausgesucht und bald entstand daraus eine sehr innige Beziehung: "Ich habe gern und viel getanzt, aber früher hat man natürlich anders getanzt als heute. Damals hat es den Walzer, den Englischen Walzer und den Dreher gegeben. Heute wird ja nur herumgehupft." Es hat zwar noch einige Jahre gedauert, bis beide ans Heiraten dachten, aber zum Tanz hat man sich an den Wochenenden entweder in Schwingen, Leuchau oder Katschenreuth getroffen.



Profi in der Landwirtschaft

Für den gelernten Landwirt Hans Wölfel war es natürlich kein Problem, in den landwirtschaftlichen Betrieb seiner Elfriede einzuheiraten, denn er hatte den Beruf von der Pike auf auf dem elterlichen Hof in Berndorf erlernt. Beide Höfe werden heute gemeinsam von Buch am Sand aus bewirtschaftet.

Die kirchliche Eheschließung fand 1965 in der Friedenskirche in Berndorf statt. Ebenda hielt Pfarrerin Sabine Winkler für das Jubelpaar und seine Familie am Jubeltag einen Dankgottesdienst. Zur Kirche in Berndorf hatte Hans Wölfel von klein auf eine besondere Beziehung: "Wir wohnten direkt daneben. Ich habe als kleiner Junge die Glocken geläutet und den Blasebalg für die Orgel getreten. Später war ich in der Kirche über 40 Jahre lang Organist." Das Orgelspiel ist noch heute seine große Leidenschaft. Nicht selten spielt Hans Wölfel an einem Tag gleich in drei Kirchen, wie jetzt am gestrigen Buß- und Bettag in Hutschdorf, Berndorf und Limmersdorf.

Zum heimatlichen Berndorf hat Hans Wölfel aber noch eine andere Beziehung. So leitet er dort heute noch den Frauenchor, der das Jubelpaar beim Dankgottesdienst auch mit mehreren Liedern überraschte.

Sehr bald stellte sich Kindersegen bei dem jungen Paar ein. Sohn Werner wurde 1966, Sohn Dieter 1968 und Tochter Heike 1972 geboren. "Geraucht" hat es natürlich auch ab und zu im Eheleben von Hans und Elfriede Wölfel, doch das war auch schnell wieder vorbei. Hans Wölfel: "Wir hatten dazu keine Zeit, sondern es war ja immer viel Arbeit auf dem Hof da. Da hat man sich einfach verstehen müssen. Wir mussten zusammenarbeiten und das hat aber auch zusammengeschweißt."

Die Jubelbraut hat ihrem Mann immer den Rücken freigehalten, denn in den 70er- und 80er-Jahren war Hans Wölfel wegen seiner Chorleitertätigkeit und als Organist fast jeden Tag unterwegs. Vom Männer- und Frauenchor bis hin zum gemischten Chor hatte Wölfel in vielen Nachbarorten die Chorleitung übernommen. Nicht selten musste er sich von seinen Kindern anhören: "Heute geht er schon wieder fort!"

Das Wichtigste im Eheleben der beiden bringt Hans Wölfel auf einen Nenner: "Ich konnte mich auf meine Frau immer verlassen, sonst wäre das nie gegangen."



Großer Betrieb wird weitergeführt

Heute wird der landwirtschaftliche Betrieb der Wölfels mit über 100 Hektar und 80 Großvieheinheiten vom Enkelsohn Robert betrieben. Hans und Elfriede Wölfel sind aber mit ihren inzwischen 72 Jahren immer noch eine wertvolle Hilfe im Stall. Hans Wölfel: "Wir sind noch jeden Tag im Dienst und ich ackere auch noch!"

Dabei hatte Hans Wölfel vor zehn Jahren einen schweren Schlaganfall, doch sein eiserner Wille und die Liebe zur Musik haben ihn angetrieben und genesen lassen. Selbst das Orgelspiel geht wieder und das hat ihm wieder neue Lebenskraft gegeben.

Für die Gemeinde Neudrossenfeld gratulierte Bürgermeister Harald Hübner, der auch das ehrenamtliche Wirken Hans Wölfels in den Chören und in der Kirche würdigte. Für den Berndorfer Kirchenchor gratulierte Ingrid Erhardt.