49-Jährige total betrunken am Steuer

Eine 49-jährige Frau aus Eckental ist mit ihrem großen BMW am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr von der Hauptstraße in Brand (Kreis Erlangen-Höchstadt) kommend in die Jasminstraße gefahren und hat dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Sie überfuhr auf der linken Straßenseite ein Verkehrszeichen. Anschließend kam der Pkw auf die rechte Fahrbahnseite und fällte dort eine Laterne. Im weiteren Verlauf kam ihr Fahrzeug wieder nach links und fuhr auf Höhe des Autohauses gegen ein geparktes Kundenfahrzeug. Der Gesamtsachschaden wurde auf 8600 Euro geschätzt. Der Grund für den Kontrollverlust war der Alkoholspiegel der Frau. Der durchgeführte Atemalkoholtest brachte ein Ergebnis von fast drei Promille zutage. Bei der leicht verletzten Frau wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt.