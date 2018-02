47-Jähriger bedroht Polizisten mit Machete

Ein 47-Jähriger im offenbaren Ausnahmezustand hat am Samstag die Eberner Polizei in Atem gehalten. Der Mann fuhr zunächst offensichtlich unter Einfluss von Alkohol und Medikamenten mit seinem Auto durch Ebern und bedrohte später Polizisten in seiner Wohnung mit einer Stichwaffe. Der Beschuldigte wurde festgenommen und in eine Klinik gebracht, teilte das Polizeipräsidium Unterfranken in Würzburg am Montag mit.

Gegen 13 Uhr hatten Zeugen über Notruf die Polizei informiert, dass ein Mann in seiner Wohnung lärme und um sich schlage. Als eine Streife der Polizei an der mitgeteilten Wohnanschrift in der Gemeinde Pfarrweisach eintraf, hörten sie den Mann bereits lautstark außerhalb der Wohnung. Da sich der Bewohner augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand und die Kommunikation durch die verschlossene Tür zu keinem Ergebnis führte, traten die Polizisten die Wohnungstür ein. Der 47-Jährige lief laut Polizeiangaben auf die Beamten zu und bedrohte sie mit einer Machete. Als diese Pfefferspray einsetzten, zog er sich zurück und flüchtete durch ein Fenster in ein nahes Waldstück. Dort konnten mehrere Streifen den Beschuldigten nach der Verfolgung zu Fuß festnehmen. Bei dem Tatverdächtigen stellten die Ordnungshüter ein verbotenes Einhandmesser sicher und in der Wohnung des 47-Jährigen sicherten sie zudem die Machete.

Der Festgenommene wurde zur Dienststelle gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab 0,7 Promille. Vieles spricht laut Polizei dafür, dass er zudem unter dem Einfluss von Medikamenten stand. Auf Anordnung des Staatsanwalts wurde der Führerschein des Beschuldigten sichergestellt. Eine Streife brachte den Mann in eine Bezirksklinik.

Wie während der Ermittlungen bekannt wurde, war der 47 Jahre alte Mann mittags mit seinem weißen Skoda Pick-up in Ebern unterwegs gewesen. Dort hatte er gegen 12.30 Uhr in der Straße "Alte Ziegelei" eine Autofahrerin in ihrem grauen Renault Megane in einer unüberschaubaren Kurve im Bereich des Baumarkts am Sandhof gefährlich überholt. Der Fahrer eines entgegenkommenden Fahrzeugs hatte abbremsen und ausweichen müssen, um einen Unfall zu verhindern. Der Autofahrer wird gebeten, sich bei der Polizei in Ebern zu melden, Telefonnummer 09531/9240.

Die Eberner Polizei führt Ermittlungen wegen Bedrohung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Gefährdung des Straßenverkehrs red