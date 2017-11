45 000 Euro Schaden

Aus unbekannter Ursache ist am Dienstag, gegen 16.15 Uhr, eine 30-jährige Autofahrerin auf der Staatsstraße 2290 von der Lauterer Kreuzung in Richtung Burkardroth auf die Gegenfahrbahn geraten. Der entgegenkommende 36-jährige Autofahrer versuchte noch, einen Zusammenstoß durch ein Ausweichmanöver zu vermeiden. Es kam dennoch zum Zusammenstoß, der so heftig war, dass am Wagen der Unfallverursacherin das linke Vorderrad abriss und das Fahrzeug auf der Gegenfahrbahn zum Stehen kam. Das Fahrzeug des 36-Jährigen verlor sein linkes Hinterrad, drehte sich um 180 Grad und kam im Straßengraben zum Stehen.

Hinter ihm war noch ein 40-jähriger Autofahrer. Dieser konnte der Unfallverursacherin zwar noch ausweichen, aber sein Auto wurde von herumfliegenden Trümmerteilen getroffen und beschädigt.

Die ersten beiden Pkw mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Fahrbahn für etwa zwei Stunden komplett gesperrt. Die Feuerwehr Lauter übernahm die Verkehrsabsicherung, die Straßenmeisterei kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsmittel. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beläuft sich auf rund 46 000 Euro. pol