44 Nachwuchsspieler kämpften um die Teilnahme an den Bezirksmeisterschaften

44 Spielerinnen und Spieler fanden sich an zwei Wochenenden in Meeder, Untersiemau, Unterlauter und Wohlbach ein, um die Tischtennis-Kreismeister der Schüler zu ermitteln. Die acht Konkurrenzen wurden von den Ausrichtern reibungslos durchgeführt. Stärkster Verein mit 14 Teilnehmern war der TSV Unterlauter, gefolgt vom TSV Bad Rodach (10), TTC Wohlbach (5), TV Ebern (4), TSV Untersiemau (4), TV Wiesenfeld (3), TSV Meeder (2) und RVB Schorkendorf (2). Die Ergebnisse im Überblick (BEM = war bereits qualifiziert für die Bezirkseinzelmeisterschaften; K-BEM = qualifiziert sich für die BEM aufgrund seiner Ergebnisse bei den Kreiseinzelmeisterschaften)

Jugend männlich - Einzel: 1. Simon Voigt, TSV Untersiemau (K-BEM); 2. Rafael Fontenla Vidal, TV Ebern (K-BEM); 3. Patrick Sämann, TTC Wohlbach; 4. Florian Glaw-Scholz, TSV Untersiemau; 5. Tom Mücke, TV Wiesenfeld; 6. Georg Grehl, TSV Meeder; 7. Luis Bischoff, TSV Meeder.

Julian Stegner, TSV Unterlauter (BEM); Jonas Jacobi, TSV Unterlauter (BEM).

Doppel: 1. Sämann/F. Vidal, TTC Wohlbach/TV Ebern, 2. Voigt/Glaw-Scholz, TSV Untersiemau

Jugend weiblich - Einzel: Keine Teilnehmerinnen am Start.

Johanna Meyer, TSV Unterlauter (BEM); Annika Oberender, TTC Wohlbach (BEM).

Schüler A - Einzel: 1. Jan Kastler, TSV Unterlauter (K-BEM);

2. Victor Kraus, TTC Wohlbach (K-BEM); 3. Enzo Yosimura Fernandes, TV Ebern (BEM);

3. Halil Sorkilic, TSV Unterlauter; Laurenz Müller, TSV Unterlauter (BEM).

Doppel: 1. Fernandes/Kraus, TV Ebern/TTC Wohlbach; 2. Sorkilic/Kastler, TSV Unterlauter

Schülerinnen A - Einzel: 1. Ronja Hoyer, TSV Unterlauter (K-BEM); 2. Gina Gebhard, TSV Unterlauter; 3. Vanessa Reinhardt, TSV Bad Rodach; 4. Leonie Görs, TSV Unterlauter; 5. Luise Kirchner, TSV Bad Rodach.

Anne Lüer, TSV Unterlauter (BEM); Isabell Sommer, TSV Unterlauter (BEM)

Doppel: 1. Hoyer/Gebhard, TSV Unterlauter; 2. Reinhardt/Kirchner, TSV Bad Rodach

Schüler B - Einzel: 1. Adrian Jurk, TSV Unterlauter (BEM); 2. Konrad Kraus, TTC Wohlbach (K-BEM); 3. Philip Schneider, TV Ebern (K-BEM);

4. Philipp Akimow, TV Ebern.

Max Keller, TSV Unterlauter (BEM); Lukas Ziegler, TSV Unterlauter (BEM).

Doppel: 1. Schneider/Akimow, TV Ebern; 2. Jurk/Hetz, TSV Unterlauter

Schülerinnen B - Einzel: 1. Lena Görs, TSV Unterlauter (BEM); 2. Sophie Schirm, TSV Bad Rodach (K-BEM); 3. Elina Meyer, TSV Unterlauter; 4. Michelle Reiter, TSV Unterlauter.

Svenja Schirm, TSV 1860 Bad Rodach (BEM); Tuba Sorkilic, TSV Unterlauter (BEM).

Doppel: 1. Görs/Meyer, TSV Unterlauter; 2. Schirm/Göhring, Bad Rodach.

Schüler C - Einzel: 1. Emil Hetz, TSV Unterlauter; 2. Jonas Brendel, TTC Wohlbach; 3. Luis Taschek, TTC Wohlbach.

Doppel: 1. Brendel/Taschek, TTC Wohlbach

Schülerinnen C - Einzel: 1. Elina Meyer, TSV Unterlauter.



Die Bezirkseinzelmeisterschaften für Jugend, Schüler/innen A+B finden am Sonntag, 12. November in Ebersdorf statt. Einlass um 8.30 Uhr, Anmeldung an der Kasse bis spätestens 9 Uhr und Beginn is t um 9.30 Uhr. Die Bezirkseinzelmeisterschaften 2017 für Schüler/innen C finden am Sonntag, 26. November in Rugendorf statt. ts