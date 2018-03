42 000 Euro für den Kita-Garten

Am Tag des Frühlingsanfangs haben sich Kinder und Personal der Kindertagesstätte St. Augustin im Coburger Hofgarten sowie die Vertreter der Stadt Coburg, der Sparkasse Coburg-Lichtenfels sowie der Pfarrgemeinde St. Augustin gedacht, das sei ein geeigneter Termin, um die neuen Außenanlagen des Kindergartens in Augenschein zu nehmen. Vorstandsvorsitzender Martin Faber von der Sparkasse hatte einen erheblichen Geldbetrag im Gepäck, 14 000 Euro, um die Finanzierung der Maßnahme zu Ende zu bringen.



Notwendigkeit festgestellt

Es war dann doch recht winterlich, so dass drinnen gefeiert wurde. Warme Getränke, Häppchen und Kuchen standen bereit, so dass Kinder und Erwachsene die kleine Feierstunde genießen konnten. Die Kinder bedankten sich für die Unterstützung mit einem fröhlichen Lied. "Die Kinder werden mit den neuen Spielgeräten und -anlagen in Zukunft eine Menge Spaß erleben", war sich Oberbürgermeister Norbert Tessmer (SPD) sicher. "Ob Hochbeete, Wasserspielanlagen oder der Kletterparcours, es wird so einiges für unsere Jüngsten geboten." Im Jahr 2015 sei die Notwendigkeit der Erneuerungsmaßnahmen festgestellt worden und dann sei das Projekt im vergangenen Jahr konkret angepackt worden. Die Stadt Coburg hat die Maßnahme mit 28 000 Euro bezuschusst. Und von der Sparkasse kamen eben die 14 000 Euro dazu. Jetzt muss nur noch der Frühling in Coburg Einzug halten. mako