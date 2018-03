41-Jähriger stirbt nach Autounfall

Nach einem schweren Verkehrsunfall am Dienstagmorgen bei Sonnefeld starb der alleinbeteiligte Autofahrer wenig später im Krankenhaus.

Der 41-Jährige aus Thüringen war gegen 5.15 Uhr mit seinem Seat auf der Ortsverbindungsstraße vom Sonnefelder Ortsteil Oberwasungen in Richtung Kleingarnstadt, einem Ortsteil von Ebersdorf bei Coburg, unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Wagen nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Bäume, bis er schließlich auf der anderen Fahrbahnseite in einem Feld zum Liegen kam.

Bei dem Verkehrsunfall zog sich der Fahrer schwere Verletzungen zu. Rasch kamen die alarmierten Einsatzkräfte vor Ort und nach der Erstversorgung durch einen Notarzt brachte der Rettungsdienst den Mann in ein Krankenhaus. Dort starb der 41-Jährige jedoch trotz aller ärztlichen Bemühungen.

Ein Sachverständiger unterstützte die Beamten der PI Neustadt b. Coburg bei ihren Ermittlungen. Der Sachschaden beläuft sich auf 15 000 Euro. pol