41 000 Stunden im Ehrenamt

Beim gemeinsamen Ehrungsabend der Bereitschaften Bamberg 1, 2, 3, 4 und Scheßlitz blickte man auf das Jahr 2017 zurück. Insgesamt wurden allein von diesen Bereitschaften weit über 41 000 Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet. Diese entfallen auf die zahlreichen Sanitätswachdienste bei allen Großveranstaltungen in Bamberg und Umland, etwa "Bamberg zaubert", Veranstaltungen in der Brose Arena und der Konzerthalle. Weiterhin auf viele Ausbildungen und Fortbildungen sowie SEG-Einsätze. Dafür dankte die Vorsitzende des BRK-Kreisverbandes Bamberg Evalies Meier.

Bambergs Dritter Bürgermeister Wolfgang Metzner würdigte die Ehrenamtlichen als Vorbilder für die Gesellschaft. Auch der stellvertretende Landrat Rüdiger Gerst lobte das Engagement der ehrenamtlichen Helfer.

Das staatliche Ehrenzeichen in Silber (25 Dienstjahre) für Verdienste um das Bayerische Rote Kreuz gab es für Stephan Engelhaupt (Bereitschaft Bamberg 3) und Ute Schulz (Bamberg 4) und das staatliche Ehrenzeichen in Gold für 40 ehrenamtliche Dienstjahre an Anton Heinert und Anita Weber (Scheßlitz), Rainer Stammberger (Bamberg 1) und Sabine Wilms (Bamberg 4).

Die Vorsitzende Evalies Meier verlieh zusammen mit Kreisbereitschaftsleiter Michael Hörmann weitere Ehrungen. Die Silberne Ehrennadel des BRK für 25 Dienstjahre erhielt Stephan Engelhaupt aus Bamberg. Für 40 Dienstjahre erhielten die Goldene Ehrennadel des BRK Gerald Beck und Georg Jäger (beide Bamberg 2), Anton Heinert und Anita Weber (beide Scheßlitz) und Sabine Wilms (Bamberg 4). Bereits 50 Jahre aktiv sind Otto Albert und Ingrid Wolf (beide Scheßlitz), Evelyne Heyse (Bamberg 4), Beate Klaus und Elisabeth Probst (Bamberg 1), Friedrich Thomann (Bamberg 2). Dafür wurde ihnen die DRK-Ehrennadel in Gold verliehen.

Das Ehrenzeichen der Bereitschaften in Bronze erhielten Marc Heil und Lars Freyer (beide Bamberg 3), Kristin Hemling und Michael Schellhammer (beide Bamberg 1) und Wolfgang Blechinger, verantwortlich für den Fuhrpark.

Volker Demant (Bamberg 1) wurde mit dem Ehrenzeichen in Silber geehrt. Bei den Dienstzeitehrungen waren mit 55 Dienstjahren Pankraz Hauptmann, Heinrich Seelmann und Hans Ziegmann (alle Scheßlitz) die Spitzenreiter. Bereits 45 Jahre ehrenamtlich aktiv ist Rudolf Kleinecke (Bamberg 1).

Abschließend wurden 13 neue Mitglieder in die Gemeinschaft aufgenommen. red