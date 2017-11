4000 Euro Schaden bei Auto-Zusammenstoß

Zwei Fahrzeuge waren in einen Verkehrsunfall verwickelt, der sich am Sonntagnachmittag in der Lohrer Straße beim Sportheim ereignete. Ein 22-jähriger Golf-Fahrer übersah dabei einen von links kommenden, vorfahrtberechtigten VW Touran, so dass es zum Zusammenstoß kam. Es entstand ein Schaden von insgesamt circa 4000 Euro. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Den Unfallverursacher erwarten nun ein Bußgeld sowie Punkte in Flensburg.