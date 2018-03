4000 Euro Schaden an zwei Häusern

Stimmen aus dem Durchgang zwischen ihrem frisch renovierten Anwesen in der Straße Judenhof und dem Nachbarhaus hörte eine Frau am Mittwochnachmittag zwischen 14.35 und 14.50 Uhr. Als sie daraufhin nach draußen ging, liefen mehrere junge Leute eilig davon.

Kurze Zeit später wurde festgestellt, dass am Nachbaranwesen mit blauer Farbe eine Rune, ähnlich einem "F", aufgesprüht war. Am renovierten Anwesen der Zeugin waren Spritzer in der selben Farbe zu erkennen. Insgesamt entstand an beiden Häusern ein Sachschaden von rund 4000 Euro.



Sprayer wurden überführt

Die Übeltäter wurden von der Polizei schnell gefunden. Die Beamten unterzogen wenig später zwei elf und 13 Jahre alte Buben einer Jugendschutzkontrolle. Dabei kamen neben einer Sprühdose mit blauer Farbe und mehrere Textmarker auch Schablonen mit verschiedenen Motiven, unter anderem dem Schriftzeichen "F", zum Vorschein. Da die beiden Burschen auch noch frische, blaue Farbe an ihren Fingern hatten, erhärtete sich der Verdacht einer Graffiti-Schmiererei.



Die Schablone passte

Denn nur wenige Minuten zuvor waren an zwei Einfamilienhäusern in der Umgebung die Hauswände mit einem "F" in blauer Farbe besprüht und in der örtlichen Polizeiwache als Sachbeschädigung zur Anzeige gebracht worden. Da außerdem die mitgeführte Schablone mit dem Graffiti übereinstimmte, konnte eine Tatzuordnung getroffen werden - die beiden Buben waren überführt.

Bei der weiteren Kontrolle wurde bei einem der Teenager noch eine E-Zigarette aufgefunden und sichergestellt. Der Verkauf von E-Shishas an Minderjährige ist in Deutschland untersagt, diese Zigaretten sind erst ab 18 Jahren erlaubt. pol