400. Weihejubiläum der Schlosskapelle

Die Schlosskapelle St. Georgen auf dem herzoglichen Sommersitz Callenberg hat am vergangenen Sonntag ihr 400. Weihejubiläum gefeiert. Schloss Callenberg gibt es wohl schon seit dem Ende des 11. Jahrhunderts. Die erste urkundliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 1231, als Ulrich III. Ritter von Callenberg das Schloss an das Hochstift Würzburg verkaufte. 1317 bekamen die Herren von Sternberg den Besitz als Lehen. Ritter Hans von Sternberg stand schon zu Beginn des 16. Jahrhunderts im Dienst des sächsischen Kurfürsten und Lutherförderers Friedrich des Weisen. Unter Friedrichs Nachfolger Kurfürst Johann dem Beständigen fand die erste Kirchenvisitation in der Pflege Coburg statt. Diese sollte entscheidend zur Festigung der Reformation im Coburger Land beigetragen haben. Sternberg hatte im Jahr 1530 - Luther wohnte damals fast ein halbes Jahr in Coburg - guten Kontakt zu dem Reformator. Dieser widmete ihm im August 1530 auch eine Auslegung zum 117. Psalm.



Nach protestantischen Maßgaben

"Hans von Sternberg war der bedeutendste Vertreter unter den engagierten Laien bei der Umsetzung der reformatorischen Bewegung im Coburger Land", bewertet Pfarrer Rainer Axmann, ein profunder Kenner der Coburger Kirchengeschichte, die Rolle des Adligen. 1588 fiel Schloss Callenberg an die Wettiner. Herzog Johann Casimir entschloss sich zum Bau der Schlosskapelle. Sie sollte der erste Sakralraum nach den protestantischen Maßgaben sein.

Baumeister der Schlosskapelle war Peter Sengelaub, der in Coburg auch das heutige Stadthaus, also die ehemalige herzogliche Kanzlei am Marktplatz, das Gymnasium Casimirianum und das Zeughaus geschaffen hatte. Heute befinden sich im Schloss Callenberg zwei Museen, die Sammlung herzoglicher Kunstbesitz und das Deutsche Schützenmuseum. Die Kapelle wird gerne für Trauungen und Taufen benutzt. Es finden aber auch öffentliche Gottesdienste und Konzerte dort statt.

Ein Höhepunkt des Gottesdienstes zum Jubiläum war die Aufführung einer Vertonung des 122. Psalm aus der Feder des Coburger Hofkapellmeisters Melchior Franck. Es handelte sich um ein Auftragswerk zur Einweihung der Schlosskapelle vor 400 Jahren. Die Motette galt lange Zeit als verschollen. mako