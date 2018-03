400 Sänger proben für großes Jubiläums-Chorkonzert

Die Sängergruppe Bad Kissingen im Sängerkreis Schweinfurt mit ihrem Vorsitzenden Siegfried Gottwald und Gruppenchorleiterin Ilona Seufert veranstaltet ein Jubiläums-Chorkonzert mit sechs Chören. Rund 400 Sänger fiebern dem Konzert "Sing, Sing, Sing..." entgegen, das am Samstag, 16. September, in Bad Kissingen stattfindet. Beginn ist um 19.30 Uhr im Großen Saal des Regentenbaus. Schirmherrin ist Bezirksrätin Karin Renner.

Fast jeder der teilnehmenden Chöre feiert Jubiläum. Der Landkreismännerchor Bad Kissingen feiert zehnjähriges Bestehen. Mitgründer war 2007 Chorleiter Hermann Freibott. Seit 2015 leitet Ilona Seufert den Chor. Seit 20 Jahren organisiert die Sängergruppe Bad Kissingen ein jährliches Fortbildungswochenende für Sängerinnen und Sänger in der Alten Aula in Münnerstadt. 2017 wurde mit 165 Teilnehmern ein neuer Rekord verbucht. Der Projektchor "Sängerschulung Münnerstadt", der seit 20 Jahren besteht, wird mit weit über 100 Personen der größte teilnehmende Chor sein. Geleitet wird er von Gruppenchorleiterin Ilona Seufert. Highlight für den Projektchor war 2016 die Teilnahme am Deutschen Chorfest in Stuttgart.

Die Chöre "In Takt" Garitz (Leiter: Stefan Ammersbach) und "Bright Voices" Oberthulba (Leiter: Martin Rudolph) feiern ebenfalls zehnjähriges Bestehen. Gegründet 2007 um Sängernachwuchs zu generieren, sind heute beide Chöre beliebt. Der Sängerkreis Schweinfurt (Vorsitzender Paul Kolb) ist mit dem Auswahlchor "d´accord" vertreten. Kreischorleiter Bernhard Oberländer leitet seit 30 Jahren den Chor, der 2004 gegründet wurde. Der Dachverband "Fränkischer Sängerbund" mit seinem Präsidenten Peter Jacobi ist mit dem Auswahlchor "Mixtura Cantorum" vertreten. Seit 25 Jahren begeistert dieser Chor unter der Leitung von Karl-Heinz Malzer. Mit von der Partie ist auch Solistin Jutta Wieczorek, die mit großem Begleitchor auftritt. Durch den Abend führt Moderatorin Heike Gündisch.

Das Gruppenkonzert der Sängergruppe Bad Kissingen findet dann am Sonntag, 15. Oktober, ab 19.30 Uhr mit dem Projektchor Heart-Chorisma (Sulzthal/Hausen), Il Cantare Maßbach, Chorissimo Bergrheinfeld, der Chorgemeinschaft der gemischten Chöre Nordheim/Sondheim vor der Rhön, dem Projektchor Eintracht Wonfurt und dem Frauenchor des Fränkischen Sängerbundes statt. red