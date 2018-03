40 Jahre Einsatz für die Wehr

Die Auszeichnungen von Otto und Bernhard Limmer mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold für 40 Jahre Dienst standen bei der Hauptversammlung der Feuerwehr Gumpersdorf im Mittelpunkt.

In seinem Rückblick bezifferte Vorsitzender Wolfgang Heidenreich den Mitgliederstand auf 45 Personen. Darunter sind 21 Aktive, sechs Passive, zwölf Fördernde und sechs Ehrenmitglieder. Danach ging er auf das Grillfest zu Pfingsten, das Boc cia-Turnier und die Teilnahme am Volkstrauertag in Untersteinach ein. Zu einem Renner entwickelte sich wiederum das Gumpersdorfer Blechkuchenfest zusammen mit dem örtlichen Gartenbauverein.

Kommandant Dominik Haderdauer ging auf 17 Termine - darunter fünf Übungen und drei Ernstfälle - ein. Den Aktiven dankte er für ihren Einsatz und der Gemeinde Untersteinach für die finanzielle Unterstützung. Kassierer Jörg Limmer informierte über die finanzielle Lage der Wehr. Die Revisoren Norbert Wölfel und Edgar Limmer bescheinigte eine einwandfreie Arbeit.

Nach Grußworten von Kreisbrandinspektor Horst Tempel und Landrat Klaus Peter Söllner nahmen diese die Ehrung für Hauptfeuerwehrmann Bernhard Limmer und Ehrenkommandant Otto Limmer vor. Während Bernhard Limmer zudem zwölf Jahre als Kassierer für die Wehr tätig war, ist Otto Limmer insgesamt 24 Jahre als Kommandant und sechs Jahre als dessen Stellvertreter im Einsatz gewesen. Werner Oetter