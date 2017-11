40 Jahre die Leichtathletik gefördert

Bei seinem Jahrestreffen konnte der Förderverein Leichtathletik Bamberg sein 40-jähriges Bestehen feiern. Gegründet im Jahre 1977 von zehn Männern, wuchs der Förderkreis für die Bamberger Leichtathletik im Laufe der Jahre zu einer durchaus beachtlichen Organisation an und konnte im Jahre 2006 auf Initiative des damaligen LG-Präsidenten Gerhard Fleck zum Förderverein Leichtathletik Bamberg e. V. umgewandelt werden.

In diesen 40 Jahren wurden viele Projekte der LG Bamberg und vor allem die hervorragende Jugendarbeit nachhaltig unterstützt, wie der Erste Vorsitzende Gerhard Weiß nicht ohne Stolz berichten konnte. Besonders freute er sich, mit dem Initiator Ewald Mehringer, Gerhard Lockenmeyer, Gerhard Müller und Alfred Kotissek gleich vier Gründungsmitglieder begrüßen und mit einer Flasche Bamberger Silvaner vom Michelsberg beschenken zu können. Ebenso erhielt für sein stetes Engagement Rudi Golbs eine entsprechende Würdigung. Siegfried C. Matschke brachte mit seinem emotionalen und auch autobiographischen Beitrag die zahlreichen Gäste zum Nachdenken, während LG-Sportwart Carlo Schramm mit seiner Powerpoint-Präsentation zuerst die Trainingsstätten der Bamberger Leichtathleten seit 1945 vorstellte und dann die erfolgreichsten LG-Sportler der letzten 15 Jahre.

Allerdings standen natürlich die Erinnerungen an die "alten Zeiten" und das gemeinsame Gespräch im Vordergrund, so dass die Zeit wie im Fluge verging und sich alle Teilnehmer schon jetzt auf das nächste Jahrestreffen am 27. Oktober 2018 wieder im Nebenzimmer der Brauerei Greifenklau freuen können. red