40 Jahre bei Textil-Winkler

Die große Jubiläumswoche bei Textil-Winkler in Ebermannstadt fand ihren Höhepunkt mit der Ehrung der Mitarbeiterin Renate Übelacker.

Seit nunmehr 40 Jahren arbeitet sie in dem Haus, sie ist von der ersten Stunde an mit dabei. Die Inhaberin von Textil-Winkler, Cäcilie Winkler, sprach ein herzliches Dankeschön für die jahrelange Treue und die geleistete Arbeit aus und überreichte einen großen Überraschungskorb sowie einen Strauß Blumen. Das Team schloss sich den Glückwünschen an. red