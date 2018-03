40-Jähriges bei der CSU

Jüngst feierte der CSU Ortsverband Priesendorf/ Neuhausen sein 40-jähriges Bestehen. Dies war nur möglich, da der Ortsverband am 7.10.1977 von 15 engagierten Bürgern gegründet wurde. Durch den Abend führte der Ortsvorsitzende Michael Folger. Dass der Ortsverband eine feste Größe im Landkreis Bamberg ist, zeigten die vielen angereisten Ehrengäste: Die Festansprache hielt die Staatsministerin für Gesundheit und Pflege, Melanie Huml. Sie dankte den Mitgliedern für ihre Dienste, die sie in dieser langen Zeit erbracht haben. Besonders hob sie hervor, dass der Ortsverband Priesendorf/ Neuhausen im Verhältnis zur Einwohnerzahl einer der Größten im Landkreis ist. Starke Ortsverbände sind für Huml die Verankerung der Politik vor Ort und daher sehr wichtig.

Auch Thomas Silberhorn, der parlamentarische Staatssekretär für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, ließ es sich nicht nehmen, dem Ortsverband zu seinem Geburtstag zu gratulieren. Rückblickend lobte Silberhorn die Arbeit der Ersten Bürgermeisterin, Maria Beck, die durch die Weichenstellung von Zweitem Bürgermeister Hans-Peter Prämaßing und Ehrenbürger Willi Tröster seit 2008 die Geschicke von Priesendorf leitet. Als mahnende Worte für die kommenden Wahlen sprach Silberhorn die Radikalisierung auf Bundesebene an. Deutschland brauche eine starke Mitte, um nicht in Zustände wie in der Weimarer Republik zu verfallen.

Wie man die Gegenwart gestaltet und die Weichen für die Zukunft stellt, zeigte Erste Bürgermeisterin Maria Beck in ihrer Rede auf. Beck sprach die Dorferneuerung, den Bau des Kindergartens und die Reduzierung der Pro-Kopf-Verschuldung an. Für ihre Mithilfe in den vergangenen Jahren bedankte die Bürgermeisterin sich bei Ehrenbürger Willi Tröster und dem Zweiten Bürgermeister und Ehrenvorsitzenden des CSU Ortsverbandes, Hans-Peter Prämaßing. Des Weiteren danke sie für die Zusammenarbeit im Gemeinderat und für die Unterstützung von Frau Huml und Herrn Silberhorn, die ein offenes Ohr für sie und Priesendorf hätten. Weitere Grußworte kamen von Landrat Johann Kalb, dem Landtagskandidaten Holger Dreml und dem Bezirkstagskandidaten Thomas Söder. Nach einem Rückblick auf die vergangenen 40 Jahre durch den Ortsvorsitzenden kam der Höhepunkt des Abends: die Ehrung langjähriger Mitglieder. Das Gründungsmitglied Hans Müller wurde zum Ehrenmitglied ernannt und für 45 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurde als Ehren- und Gründungsmitglied Willi Tröster geehrt. Weitere Ehrungen erhielten für 25 Jahre Sieglinde Wachter, für 20 Jahre Maria Beck, Roland Söder und Michael Folger, und für zehn Jahre Melanie Herbst. Michael Folger