40 Arbeitsjahre: Weiss würdigt vier Jubilare

Für vier Mitarbeiter der Weiss Spindeltechnologie gab es Grund zum Feiern, denn sie wurden für 40 geleistete Arbeitsjahre geehrt. Möglich war dies, weil beim Betriebsübergang des FAG-Erzeugnisbereiches Spindeleinheiten auf die Weiss GmbH die Betriebszugehörigkeit weiter gezählt wurde.

Der Sprecher der Geschäftsführung, Claus-Peter Lehnert, stellte in seiner Begrüßungsrede besonders den großen Erfahrungsschatz der Jubilare und ihre Loyalität zum Unternehmen heraus.

Für die erfolgreiche Entwicklung eines Unternehmens benötige man einsatzfreudige Mitarbeiter, die ihr Wissen auch an die Jüngeren weitergeben. Aber auch die Jubilare selbst hätten sich ständig weiterentwickelt.

Stephan Schmitt dankte den Jubilaren seitens des Betriebsrates für ihr großes Engagement.

Geschäftsführer Claus-Peter Lehnert blickte auf den beruflichen Werdegang jedes einzelnen Jubilars zurück.

Mit Geschäftsführer Thomas Winter und Werkleiter Jürgen Schneyer überreichte er die Ehrenurkunden der Firma Weiss, die Ehrenurkunde der IHK und Wein-Präsente an die verdienten Mitarbeiter. Für 40 Arbeitsjahre wurden Jürgen Schneider (Fischbach), Gerd Pfister (Goggelgereuth), Wolfgang Kolb (Leuzendorf) und Günter Neubauer (Reckenneusig) geehrt. red