40 Jahre aktiv im Dienste der Feuerwehr

Bernd Weiß und Thomas Förner sind 1977 in die Freiwillige Feuerwehr Wallenfels eingetreten. Damals hatte die Feuerwehr 30 aktive Wehrmänner, Frauen gab es erst ab 1991. Hier war Bernd Weiß maßgeblich mit beteiligt, zog er doch seine Frau damals mit zu den Rettern in ihren roten Fahrzeugen. Auch seine beiden Söhne Dominik und Florian sind aktive Feuerwehrmänner. Lange Jahre war Bernd Weiß Gruppenführer auf dem LF 8, für die Bekleidung zuständig und als Helfer bei Hallenfesten und Faschingstänzen an der "Saugstelle" im Einsatz. Thomas Förner zeichnet vor allem sein unverzichtbares technisches Fachwissen aus. Nicht selten wurde nach Einsätzen und Übungen sofort zum Schraubenzieher gegriffen und gleich repariert. Bei Einsätzen zeichnet sich Förner vor allem durch seine Ruhe und Gelassenheit aus. Aus der Hand von Kreisbrandinspektor Hans-Ulrich Müller und stellvertretendem Landrat Gerhard Wunder erhielten die verdienten Feuerwehrmänner nun das Staatliche Ehrenzeichen in Gold.

Weitere Ehrungen im aktiven Bereich: Für zehn Jahre aktiven Dienst wurden Dominik Schrepfer und Dominik Weiß geehrt, für 20 Jahre Daniela Weiß und für 30 Jahre Gilbert Weiß und Manfred Stöcker.

Kommandant Hans Stumpf berichtete von über 647 Einsatzstunden im Jahr 2016. Elf Brände, ein Brandmeldealarm, 26 Technische Hilfeleistungen und 13 Sicherheitswachen stehen im Protokoll. Auch 2017 sind bereits 13 Einsätze zu verzeichnen. Einsatzbereit sind in Wallenfels 53 Aktive, davon 26 Atemschutzgeräteträger und sechs Jugendliche der Jugendfeuerwehr. Zahlreiche Übungen, darunter Einsatzübungen mit den Feuerwehren Presseck, Steinwiesen, Neufang und den Ortsteilen wurden durchgeführt. Brandschutzerziehung, Sommerferienprogramm und Leistungsabzeichen standen ebenfalls auf dem Programm. Etliche Anschaffungen wurden getätigt, darunter auch eine Hochleistungspumpe Typ Chiemsee, die bei Hochwasser-Einsätzen Verwendung findet. In Sachen Gerätehausneubau konnte Stumpf auf mehrere Sitzungen des Arbeitskreises verweisen. Der Stadtrat vergab den Architekturauftrag. Zwei Grundstücke sind in der engeren Auswahl, es wurden Bodenproben entnommen.

Hermann Zeuß und Karl-Heinz Hader wurden bei der Jahresversammlung zu Ehrenmitgliedern des Feuerwehrvereins ernannt. Sie sind stolz auf "ihre" Feuerwehr, die beiden neuen Ehrenmitglieder. Bereits seit 50 beziehungsweise 51 Jahren sind sie ihrer Feuerwehr treu. Vorsitzende Carolin Wicklein dankte den beiden für ihren Einsatz für den Feuerwehrverein. Die Vorsitzende ehrte weitere Mitglieder: für 25 Jahre im Verein Kerstin Fleischmann, für 40 Jahre Josef Köstner, Matthias Lutz, Roman Schauer, Josef Schuberth, Bernd Weiß, für 50 Jahre Bernd Drexel, Hans Drexel, Heinz Georg Gleich, Helmut Höfer, Georg Weiß, Heinrich Zeitler und Hermann Zeuß und für 60 Jahre Mitgliedschaft Anton Gleich und Josef Zeitler. Carolin Wicklein berichtete, dass der Feuerwehrverein derzeit aus 243 Mitgliedern bestehe, zwei Ehrenmitglieder, 51 Aktive, drei Jugendfeuerwehrleute, 119 Passive und 68 beitragsfreie Mitglieder.

Stellvertretender Landrat und Bürgermeister von Steinwiesen, Gerhard Wunder, dankte den Aktiven der Wallenfelser Feuerwehr für ihre Arbeit. Besonderen Dank sagte Wunder für den Einsatz beim Brand am 5. April in Steinwiesen, der eine große Herausforderung für alle Einsatzkräfte dargestellt habe.

Susanne Deuerling