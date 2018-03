40 000 Jahre zurück

Dort, wo sich die Schwäbische Alb dem Alpenvorland zuneigt, hat sich vor 40 000 Jahren ein gewaltiger Sprung in der Entwicklungsgeschichte hin zum modernen Menschen ereignet. In dieser Region fing der eiszeitliche Mensch an, figürliche Darstellungen von Tieren und Menschen sowie die weltweit ersten Musikinstrumente zu schaffen. Diese Fundstellen sind deshalb zum Unesco-Welterbe erklärt worden. Diesem außergewöhnlichen Welterbe widmet sich eine dreitägige Fahrt, die die Volkshochschule Bamberg-Land vom 3. bis 5. August durchführt. Für diese Fahrt sind noch Plätze frei. Nähere Auskünfte erteilen die VHS Bamberg-Land und Sigrid Radunz-Fichtner, Lichtenfels, Telefon 09571/88835 oder sr-reisen@web.de. red