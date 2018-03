4:4 im Prestigeduell

Im Nachbarschaftsduell der Sportkegler-Regionalliga der Damen musste sich der DSKC Neustadt am letzten Spieltag mit einem Remis gegen den Nachbarn vom TTC-Freiweg Gestungshausen zufriedengeben.

Die Gäste holten sich sogar vier Duelle, verpassten aber den doppelten Punktgewinn aufgrund des 23-Kegel-Rückstandes im Gesamtergebnis.





Frauen, Regionalliga Ofr./Ufr.

DSKC Neustadt -

TTC/FW Gestungshausen 4:4

Keine Chance hatte in den Starterpaarungen Neustadts Helga Hauschild gegen Tanja Steiner (497). Ohne Satzgewinn und mit schwachen 414 geriet sie mit 83 Holz ins Hintertreffen. Zum Glück aus Sicht der Gastgeberinnen schaffte es Steffi Koch mit einer Glanzvorstellung von 550 den DSKC im Spiel zu halten.

Ihrer Gegnerin Barbara Langbein gelang es lediglich im vierten Satz ein Ausrufezeichen zu setzen, und gab im Gegenzug mit 473 nicht nur den Mannschaftspunkt, sondern ebenfalls wieder 77 Holz an das Heimteam ab. Nicht wie gewohnt lief es diesmal bei Susanne Hoffmann, die ihren Teampunkt schließlich aufgrund von fünf Holz Rückstand einbüßte. Sie trennte sich von Julia Stephan mit 2:2 Sätzen, allerdings setzte sich die Gestungshäuserin am Ende mit 510:515 knapp durch.

Dafür, dass die Begegnung aber weiterhin spannend blieb, sorgte Neustadts Gisela Bartl mit ihrem Duellgewinn gegen Andrea Eckhardt. Sie siegte mit 3:1 Sätzen und behielt mit 490:463 auch im Kegelergebnis deutlich die Oberhand. Mit 2:2-Mannschaftspunkten und lediglich 16 Holz Vorteil für den DSKC ging es in die spannenden Schlusspaarungen.

Etwas Pech hatte am Ende Kristin Hoffmann (517), die trotz ihrer Aufholjagd im letzten Durchgang mit 2:2 und nur knappen drei Holz an Marion Sterz scheiterte. Sterz gefiel aufgrund ihrer vier gleichstarken Durchläufe und war mit 520 schließlich beste Spielerin der Gastmannschaft.

In der Partie zwischen Beate Roos und Gestungshausens Christel Lange fiel die Entscheidung ebenfalls erst mit dem letzten Schub. Lange gewann den dritten und vierten Satz jeweils hauchdünn mit einem Kegel und holte sich trotz des 495:505-Nachteil im Spielergebnis den Mannschaftspunkt mit drei gewonnen Sätzen. sho