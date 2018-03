4:4 des TV Ebern zum Ausklang

Mit einer 4:4-Punkteteilung beim TV Hallstadt haben die Schachspieler des TV Ebern die Saison in der Kreisliga Bamberg ausklingen lassen. Die "Turner" landeten nach diesem Punktgewinn auf dem fünften Platz der Tabelle. Damit sind die Eberner durchaus zufrieden, zumal sie auch in dieser Spielzeit wieder von argen Personalproblemen geplagt wurden und Woche für Woche Mühe hatten, eine schlagkräftiges Team auf die Beine zu stellen. Aus dem Nachwuchs kommt so gut wie nichts nach, die Mannschaft stellt sich von allein auf. Und wenn eine der bewährten Stammkräften aus irgendeinem Grund ausfällt, kommt es zu Schwierigkeiten, alle Bretter zu besetzen. So weiß man zum jetzigen Zeitpunkt nicht, ob man im Herbst eine Mannschaft für den offiziellen Spielbetrieb der Verbandsrunde 2018/19 meldet.



Zwei Siege und vier Remis

In Hallstadt konnte man Siege durch Wolfgang Messingschlager und Florian Buschbeck einspielen, zudem vier Remis durch Klaus Vollkommer, Volker Krenz, Nikolaus Schober und Dr. Hans Hösl. Als einziger Eberner Spieler blieb in der abgelaufenen Saison Volker Krenz mit vier Siegen und zwei Punkteteilungen ungeschlagen. Niederlagen bezogen in Hallstadt Willi Maurer und Niklas Ankenbrand. di