380 Haushalte können ab Juni 2019 schneller im Netz surfen

Die Marktgemeinde Marktzeuln und die Telekom haben gestern einen Vertrag unterschrieben, der vorsieht, dass ab Juni 2019 in rund 380 Haushalten ein schnelles Internet zur Verfügung steht.

Im Ortsteil Marktzeuln-West werden Geschwindigkeiten von bis zu 50 Megabits in der Sekunde und im Spitzbergweg, der Lucas-Cranach-Straße, Marktzeuln-Ost und im Aussiedlerhof Leikheim sogar bis zu 200 Mbits möglich sein.

Bürgermeister Gregor Friedlein-Zech (Freie Wähler) freute sich: "Wir sind dann in der Breitbandversorgung Spitze im Landkreis." Arbeitnehmern mit Homeoffice, Selbstständigen und Unternehmen bringe ein schnelles Internet enorme Vorteile. Die Deutsche Telekom hatte die öffentliche Ausschreibung für den Internet-Ausbau in Marktzeuln gewonnen. 284 000 Euro wird der Ausbau kosten.

Siegbert Reuther von der Beraterfirma Reuther-Notconsulting aus Bad Staffelstein unterstrich, dass der Freistaat das Projekt zu 90 Prozent fördere. Nur zehn Prozent müsse der Markt Marktzeuln tragen. "Rund 30 000 Euro sind im Gemeindehaushalt dafür vorgesehen", ergänzte Kämmerer und Breitbandpate Tobias Grünwald.



7,6 Kilometer Glasfaserkabel

Die Telekom wird rund 7,6 Kilometer Glasfaserkabel verlegen und ein Multifunktionsgehäuse aufstellen, es mit neuer Technik ausstatten sowie vier Glasfasernetzverteiler aufbauen. Zur Vorbereitung der Gebäudeerschließung werden mit der Baumaßnahme Speedpipes vom Glasfasernetzverteiler zur Grundstücksgrenze verlegt. Die Anbindung der Gebäude mit Glasfaserkabel an den Glasfasernetzverteiler erfolgt, wenn der jeweilige Grundstückseigentümer zuvor mit der Telekom eine entsprechende Nutzungsvereinbarung über die Errichtung und den Betrieb eines lichtwellen- basierten Grundstücks- und Gebäudenetzes abgeschlossen hat. Dazu werden die Betroffenen direkt von der Telekom kontaktiert. "Der Anschluss ist für die Hauseigentümer kostenfrei", betonte Projektleiter Klaus Markert. Auch die Gebäudeverkabelung bis unters Dach koste den Hauseigentümer nichts.

Wer lieber noch mit dem Glasfaseranschluss warten möchte, müsse später die Kosten selber tragen. "Die Bauarbeiten werden in der ersten Hälfte des nächsten Jahres beginnen und nach 24 Monaten abgeschlossen sein", kündigte Markert an. Er wies darauf hin, dass beim schnellen Internet eventuell Endgeräte, wie zum Beispiel der Rooter, ausgewechselt werden und neu programmiert werden müssten. Das Gleiche gelte für Telefonanlagen oder Anrufbeantworter. Bürgermeister Friedlein-Zech stellte fest, dass die Ortsteile Horb und Zettlitz bereits einen Breitbandanschluss haben. "Auch in Zukunft wird es unterschiedliche Geschwindigkeiten geben, aber auf deutlich höherem Niveau", sagte er.