38-Jähriger bleibt noch in Haft

Mit Messerstichen endete am Montag vergangener Woche eine Auseinandersetzung zwischen einem 38-Jährigen und einem 33 Jahre alten Mann in der Oberen Stadt. Die beiden alkoholisierten Männer waren in Streitgeraten, woraufhin der 38-Jährige seinem Kontrahenten mit einem Messer mehrere Stichverletzungen im Bereich des Oberkörpers zufügte. Der Angegriffene erlitt dabei schwere Verletzungen. Den Tatverdächtigen konnten Kulmbacher Polizeibeamte noch am Tatort festnehmen. Der Beschuldigte befindet sich seither in Untersuchungshaft und hat sich einen Anwalt genommen, so Leitender Oberstaatsanwalt Herbert Potzel auf Nachfrage dieser Zeitung. "Die Ermittlungen laufen und werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Es werden Zeugen vernommen und Gutachten eingeholt." db