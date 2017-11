37 neue Schulweghelfer stehen bereit

37 neue Schulweghelfer konnte der Vorsitzende der Kreisverkehrswacht Lichtenfels, Alfons Hrubesch, kürzlich im Unterrichtsraum der Polizeiinspektion Lichtenfels begrüßen. Mit Beginn des neuen Schuljahres machten sich allein in Bayern über 110 000 Kinder erstmals auf den Weg zum Unterricht. Auf dem Schulweg kommen die Kinder aber tagtäglich mit dem immer mehr ansteigenden Straßenverkehr in Berührung. Unter der Organisation von Alfons Hrubesch sorgen deshalb im Landkreis Lichtenfels nun schon seit 36 Jahren erwachsene Schulweghelfer gleichsam als aktive Schutzengel unter dem Motto "Sicher zur Schule - Sicher nach Hause" ehrenamtlich dafür, dass gerade die jungen Schüler gefahrlos zur Schule und wieder nach Hause gelangen. In dieser langen Zeit ist an den gesicherten Übergängen kein einziger Unfall passiert.

Alfons Hrubesch freute sich, dass er zum Beginn des neuen Schuljahres wieder 37 neue Schulweghelfer begrüßen konnte, die an 18 Einsatzstellen ihren verantwortungsvollen Dienst versehen. Neben Eltern von Schulkindern, davon überwiegend Mütter, befanden sich auch einige Großeltern unter den neuen Schulweghelfern. Alfons Hrubesch wies die neuen Schulweghelfer in ihre Aufgabe ein. Schwerpunkte der Unterrichtung waren neben dem richtigen Verhalten am Einsatzort Sicherheitsvorschriften beim Überqueren der Fahrbahn und der Zusammenhang von gefahrener Geschwindigkeit und Anhalteweg von Fahrzeugen.



800 Schulweghelfer im Dienst

Hrubesch zollte den über 800 Schulweghelfern im Landkreis und insbesondere den Gruppenleiterinnen, die die Arbeit vor Ort koordinieren, höchsten Respekt. Bei jedem Wetter würden sie sich in vorbildlicher Weise in den Dienst der Sicherheit unserer Kinder stellen und zeigten durch ihr starkes ehrenamtliches Engagement ein hohes Verantwortungsbewusstsein.

Hrubesch hob auch hervor, dass die neuen Schulweghelfer ein Fahrsicherheitstraining absolvierten, womit sie ein vorbildliches Verkehrsverhalten bewiesen hätten. Sein Dank galt auch den Städten und Gemeinden sowie der Polizei mit dem Inspektionsleiter Alexander Rothenbücher für die große Unterstützung. Alfred Thieret