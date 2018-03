37-Jährigem wird übel mitgespielt

Gleich zwei Sachbeschädigungen teilte am Donnerstagmittag ein 37-jähriger Mann aus Coburg der Polizei mit. Bereits in der Zeit von Dienstag, 22 Uhr, bis Mittwoch, 10 Uhr, hat ein bislang Unbekannter in der Kreuzwehrstraße die Wohnungseingangstür und außerdem noch die Windschutzscheibe vom Pkw des Coburgers beschädigt. Der angerichtete Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich.

Die Coburger Polizei ermittelt nun in zwei Fällen wegen Sachbeschädigung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 09561/645-209 zu melden. pol