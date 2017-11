365 Tage im Jahr und das 24 Stunden

Die meisten Menschen haben eine romantische Vorstellung vom Weihnachtsfest: Es ist Heiligabend und es hat geschneit. Die Kirchenglocken läuten zur Kindermette. Aufgeregte Kinder freuen sich auf die Bescherung, es gibt was Gutes zu essen. Aber die Realität sieht oft anders aus: Auch an den Feiertagen geraten Menschen in Not, brauchen Hilfe und diese Hilfe leisten wiederum Menschen der Rettungsdienste, Ärzte, Feuerwehren und Polizei sowie weitere Bereitschaftsdienste. Sie sorgen dafür, dass die Mehrzahl der Menschen Weihnachten feiern kann.

Deshalb ist es Tradition, dass Bürgermeister German Hacker der Rettungswache in der Schillerstraße an Heilig Abend einen Besuch abstattet. Das Stadtoberhaupt ließ es sich trotz einer Erkältung nicht nehmen, den Rettungsdienstlern persönlich und im Namen der Bevölkerung für ihren Dienst rund um die Uhr und insbesondere während der Festtage zu danken. Hacker betonte, wie wichtig es sei, dass auch an solchen Tagen die Rettungsdienste und Feuerwehren bereit stehen.



BRK und ASB

Denn pflegebedürftige Menschen brauchen auch an Weihnachten Medikamente und Betreuung, Unfälle bleiben nicht aus. Deshalb sind auch an den Feiertagen Haupt- und Ehrenamtliche vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK) und des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB), Ärzte, Polizisten und das Personal in Pflegeeinrichtungen im Einsatz.

"Dafür kann man gar nicht genug danken", sagte Hacker. Die Arbeit der Ehrenamtlichen sei für die Gesellschaft enorm wichtig. Und das nicht nur bei Rettungsdienst und Feuerwehr, sondern auch in anderen Einrichtungen der Stadt, die gar nicht so wahrgenommen würden, weil sie oft im Verborgenen wirken. "365 Tage im Jahr, 24 Stunden rund um die Uhr bereit zu sein, ist eine große Leistung, der man Anerkennung zollen muss", erklärte der Bürgermeister. An die Wachleiter des BRK sowie des ASB überreichte Hacker drei Präsentkörbe für eine kleine Weihnachtsfeier oder Pause zwischendurch.

Aber nicht nur zur Weihnachtszeit verdiene das Engagement im Ehrenamt Anerkennung, erklärte Hacker. "Wir wissen den Wert der Rettungswache zu schätzen." Die Einrichtung an der Schillerstraße sei eine wichtige Säule der Stadt und für die umliegenden Gemeinden. Dazu komme, dass die Anforderungen an die Mitarbeiter durch steigende Einsatzzahlen immer höher würden. Das sei auch eine Folge des demografischen Wandels, berichtet Peter Tänzer, Wachleiter des BRK.



Fahrt nach Augsburg

In diesem Jahr kam auf das BRK noch eine weitere Aufgabe zu. Am Weihnachtsabend um 3 Uhr in der Früh machten sich auch Rettungskräfte aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt auf den Weg nach Augsburg, um bei der Evakuierung der Bevölkerung wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe zu unterstützen (siehe unten stehenden Bericht).

"Herzlichen Dank an alle Helferinnen und Helfer, die sich an diesem Einsatz beteiligen. Und den Angehörigen ein herzliches Dankeschön, dass sie auf gemeinsame Feiern verzichten", erklärte der stellvertretende Rettungsdienstleiter Thomas Heideloff. Diesen Dank schloss sich der Bürgermeister an und empfahl, einen der drei mit fränkischen Spezialitäten gefüllten Körbe mit auf die Fahrt nach Augsburg zu nehmen.