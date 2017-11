3500 Euro für die Kinderkrebshilfe gespendet

Der SV Hafenpreppach hatte auf Initiative des Zweiten Vorsitzenden Ralf Schoof eine Benefizaktion zugunsten der Stiftung für krebskranke Kinder Coburg in diesem Sommer in Hafenpreppach durchgeführt.

Zusammen mit den beiden CSU-Ortsverbänden aus Seßlach und Maroldsweisach und mit den örtlichen Vereinen hat das Organisationsteam um Ralf Schoof eine Schaumparty, einen großen Preisschafkopf, den SV-30-Ehemaligentag oder auch den "Tag der Vereine" auf die Beine gestellt.

Einer der Höhepunkte war die 80er-/90er-Jahre-Party, bei der Maroldsweisachs Bürgermeister Wolfram Thein und Seßlachs Bürgermeister Martin Mittag als DJs auftraten. Im Rahmen der Kirchweih in Hafenpreppach wurde nun der Erlös der Veranstaltungen in Höhe von 3500 Euro an Hartmut Pohl aus Seßlach von der Stiftung krebskranker Kinder übergeben. Schoof dankte allen ehrenamtlichen Helfern für die Unterstützung und das große Engagement. Vonseiten der Stiftung krebskranker Kinder Coburg nahm Hartmut Pohl den Scheck über 3500 Euro gerne entgegen. Pohl erläuterte, dass sich derzeit 16 Kinder in Therapie befänden. Insgesamt habe die Stiftung aktuell 48 Kinder in Betreuung, die ausschließlich ehrenamtlich erfolge. "Von uns bekommt keiner Geld", sagte Pohl.

Mit den Spenden unterstütze die Stiftung Forschungsprojekte gegen Krebs, aber auch den Aufbau einer Knochenmarkspenderdatei. Zusätzlich würden Fortbildungen für Ärzte im Bereich der Onkologie unterstützt. Die Stiftung und ihre Mitglieder stünden Eltern von krebskranken Kindern aus den Landkreisen Coburg, Kronach, Lichtenfels, Sonneberg, Hildburghausen und dem Landkreis Haßberge mit Rat und Tat zur Seite. So unterstütze die Stiftung Eltern auch finanziell.

Ralf Schoof kündigte an, eventuell in zwei Jahren wieder eine derartige Gemeinschaftsleistung auf die Beine stellen zu wollen. red