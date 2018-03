32 Jahre Vorsitz wird mit der Ehrenmitgliedschaft gekrönt

32 Jahre lang ist Peter Zimmerling Vorsitzender des Chors des Annawerkes, der in die Chorgemeinschaft Ceramicum, bestehend aus dem Chor des Annawerkes und den Saint-Gobain-Singers, übergegangen ist. Zimmerling trat bei der Hauptversammlung - wie vor zwei Jahren angekündigt - nicht mehr an. Er wurde in Anerkennung seiner Verdienste zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Zu seinem Nachfolger wurde problemlos Carsten Schaller gewählt.

"Die vergangenen 32 Jahre waren sehr bewegt, und sowohl Höhepunkte als auch bedrückende Ereignisse füllten diese Zeit", sagte Zimmerling. "Ich habe mich bemüht, aus eingefahrenen Gleisen herauszukommen, um dadurch moderne zeitgemäße Impulse zu setzen", resümierte Zimmerling, dessen Wunsch unüberhörbar war, mit entsprechendem Aufwand und Elan erfolgreich zu bleiben, um Bestand, Wachstum und Qualität zu sichern. Der scheidende Vorsitzende bezeichnete die gemeinschaftliche Chorarbeit als erfreulich, da die Chemie passe. Zimmerling nannte es bemerkenswert, was ein Verein in dieser Größe in einer Kommune alles auf die Beine stellen könne.

Chorleiter Stefan Schunk zeigte sich mit dem Leistungsstand der Singers sehr zufrieden, mahnte jedoch, die Suche nach Sängerinnen und Sängern nicht aufzugeben. Lothar Weidner