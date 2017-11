32-Jähriger landet im Straßengraben

Auf der Kreisstraße zwischen Drosendorf und Weigelshofen kam am Freitag gegen 16.50 Uhr ein 32-jähriger Pkw-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Laut Angaben des Fahrers hatte er versucht, einem Reh auszuweichen. Hierbei hat er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Pkw kam in Schräglage im Graben zum Stehen, weswegen es dem Fahrer nicht mehr möglich war, sein Fahrzeug zu verlassen. Das Fahrzeug konnte schließlich durch die FFW Eggolsheim mittels Hebekissen angehoben und der Fahrer befreit werden. Der 32-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Forchheimer Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von schätzungsweise 2000 Euro.