32 010 Euro für die Bestatter

Die Regierung von Unterfranken bewilligte zur Modernisierung von handwerklichen Schulungsstätten zweckgebundene Zuschüsse in Höhe von insgesamt 320 525 Euro an die Handwerkskammer für Unterfranken (HWK) sowie 30 155 Euro an den Zweckverband Meisterschule Ebern für das Schreinerhandwerk.

Im Einzelnen wurde auch das Bundesausbildungszentrum für Bestatter in Münnerstadt mit 32 010 Euro bezuschusst - bei zuwendungsfähigen Kosten von rund 106 700 Euro, heißt es einer Pressemitteilung der Regierung von Unterfranken.



Für die Ausstattung

Die Mittel sind bestimmt zur teilweisen Finanzierung der Modernisierung und Komplettierung der Ausstattung.

Die Förderung erfolgte aufgrund Ermächtigung des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie auf der Grundlage des vom Bayerischen Landtag beschlossenen Staatshaushalts mit Landesmitteln des Freistaates Bayern. red