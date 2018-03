31-Jähriger schlägt Polizeibeamtin

Angestellte der Norma-Filiale verständigten am Samstagnachmittag die Polizei, weil ein Mann im Geschäft randalieren und Kunden belästigen würde. Am Einsatzort trafen Beamte der Polizeistation Bad Staffelstein dann auf den Störenfried, bei dem es sich um einen amtsbekannten 31-Jährigen handelte. Offenbar nicht nur unter der Einwirkung von Alkohol legte sich der Mann zunächst verbal mit den Beamten an. Einem Platzverweis leistete er keine Folge, so dass die Polizisten gezwungen waren, körperlich gegen den Querulanten vorzugehen, um ihn aus dem Supermarkt zu verbringen. Mit unzähligen beleidigenden Ausdrücken und Schlägen in das Gesicht einer Beamtin beantwortete er das Vorgehen der Polizei. Gefesselt und in Gewahrsam genommen kündigte er weiter an, bei nächster Gelegenheit, sich und die Polizeibeamten erneut zu verletzen oder gar umzubringen, weshalb seine Unterbringung im Bezirksklinikum unerlässlich wurde. Der 31-Jährige wird sich nun für eine ganze Reihe von Straftaten verantworten müssen.