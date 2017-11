Ein Reh hat an einem Fahrzeug für rund 3000 Euro Schaden verursacht. Ein Fahrer war am Montag gegen 3.30 Uhr auf der Bundesstraße 287 von Euerdorf in Richtung Hammelburg unterwegs, als ein Reh die Fahrbahn überquerte und dabei in das Auto lief. Das Tier flüchtete nach der Kollision. Der Jagdpächter wurde zwecks Nachsuche informiert. pol