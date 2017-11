3000 Euro Schaden bei Auto-Kollision

Zu einer Kollision zweier Autos kam es am Donnerstagmorgen, als ein 61-Jähriger mit seinem VW Touran von Eltmann nach Ebelsbach fuhr und beim Einfahren in den Kreisel am Steinbacher Weg einen im Kreisel fahrenden VW Beetle übersah. Beim Zusammenstoß gab es einen Sachschaden von circa 3000 Euro.