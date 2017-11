30-Jährige schwer verletzt bei Kollision

Am Dienstagnachmittag gegen 13.15 Uhr kam es auf der Kreisstraße NEA 3 zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Dabei wurde eine 30-Jährige schwer, aber nach derzeitigem Kenntnisstand nicht lebensgefährlich verletzt. Am Fahrzeug der Frau entstand wirtschaftlicher Totalscha-den. Der Zeitwert wird von der Polizei mit rund 3000 Euro beziffert. Die Pkw-Fahrerin war zwischen Uehlfeld und Vestensbergsgreuth in einer leichten Linkskurve nach rechts auf das unbefestigte Bankett geraten. Beim Gegenlenken übersteuerte sie das Lenkrad und kam in der Folge mit dem Auto auf der schmalen Straße nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte sie nahezu ungebremst frontal gegen einen Baum. Ersthelfer an der Unfallstelle konnten die Frau aus ihrem Fahrzeug befreien. Sie wurde in ein Klinikum in Erlangen eingeliefert. Ihr Pkw musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. pol