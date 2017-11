3:3 für Gipsy-Damen

Am vierten Spieltag der Verbandsliga mussten sich die Dart-Damen des DC Gipsy Ebern in der Nachholpartie gegen die Blue Angels Nürnberg mit einem 3:3 zufrieden geben. Es war die zweite Punkteteilung bei zwei Niederlagen für die "Back to the Roots" in dieser Saison. Neuzugang Christina Schneider hatte einen starken Einstand und gewann nicht nur ihr Einzel, sondern auch ihr Doppel zusammen mit Bianca Dreßel. Für die Gastgeberinnen punktete neben Schneider Bianca Dreßel im Einzel. di