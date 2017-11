27-Jährige aus Verkehr gezogen

Unter Einfluss von Drogen stand eine 27-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Haßberge, die von der Polizei am frühen Mittwochmorgen in der Ludwigstraße in Schweinfurt aus dem Verkehr gezogen worden ist.

Als die Ordnungshüter sie gegen 0.20 Uhr anhielten, stellten sie drogentypische Auffälligkeiten wie stark verengte Pupillen, gerötete Bindehäute sowie starkes Lidflattern und deutliche Unkonzentriertheit fest. Ein Urintest schlug, wie die Polizei in Schweinfurt mitteilte, auf THC, Amphetamin und Methamphetamin an. Die Frau räumte ein, gelegentlich Amphetamin und Crystal Meth zu konsumieren. Sie durfte nicht weiterfahren, das Auto wurde verkehrssicher abgestellt und der Fahrzeugschlüssel konfisziert. Danach erfolgte auf der Polizeiwache eine Blutentnahme. Bei einem positiven Befund sieht das Ermittlungsverfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz eine Geldbuße von 530 Euro vor. Dazu kommen zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot. Zusätzlich dürfte die für die Frau zuständige Führerscheinstelle Maßnahmen gegen die Betroffene einleiten. pol