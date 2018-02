26-Jähriger verschrottet 3er-BMW

Wegen überhöhter Geschwindigkeit hat ein 26-jähriger Westfale seinen 3er-BMW am Montagmorgen auf der Autobahn 9 verschrottet. Zwischen der Ausfahrt Trockau und dem Parkplatz Sophienberg verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Sportwagen, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Der völlig zerstörte BMW kam auf den Rädern zum Stehen. Der eingeklemmte Fahrer musste von den Rettungskräften befreit werden und kam mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden am total zerstörten Fahrzeug, dem beschädigten Wildschutzzaun und den Schutzplanken beträgt etwa 33 000 Euro. Auf den 26-Jährigen kommt ein Bußgeld zu.